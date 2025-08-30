Blindado colisiona contra un taxi y lo destroza

Un lesionado y daños materiales valuados en varios miles de pesos, fue lo que dejó como saldo un fuerte accidente de tránsito ocurrido sobre el libramiento Sur y el retorno de la tienda Amiga, en Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del viernes.

Transcurrían aproximadamente las 10:45 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al número de emergencias 911 sobre una colisión con posibles lesionados, por lo cual arribaron de inmediato al citado sitio para tomar conocimiento.

Impacto

Al llegar corroboraron el reporte y les informaron que un automóvil de transporte público en modalidad de taxi y una unidad de traslado de valores habían tenido el encontronazo, debido a un presunto corte de circulación.

Como saldo del choque, el ruletero presentó múltiples contusiones en las extremidades, por lo que se solicitó la intervención de las corporaciones de socorro para brindarle la atención prehospitalaria.

Por ello, arribaron paramédicos de Protección Civil. Tras la valoración y después de recibir los primeros auxilios, se dijo que el chofer tenía que ser llevado a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Asimismo, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Al corralón

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.