Bolsa con sangre moviliza a policías

Una bolsa de color negro, con un olor nauseabundo, fue abandonada en un parque del municipio de Comitán, esto movilizó a policías municipales y estatales para investigar el incidente, pues vecinos temieron que se tratara de restos humanos.

Fue aproximadamente a las 14:30 horas del viernes que se registró el reporte del hallazgo en el fraccionamiento Bosques de Comitán 3.ª Sección, ubicado al poniente de la ciudad.

Fueron los colonos quienes realizaron el hallazgo en el parque de este lugar, donde había una bolsa negra de la cual escurría sangre y expedía un intenso olor fétido, por lo que temerosos de que se tratara de restos humanos reportaron el hecho al número de emergencias 9-1-1.

De inmediato se presentaron los agentes de la Policía Municipal y Estatal Preventiva para indagar al respecto y corroborar la denuncia. Tras revisar la bolsa, confirmaron que se trataba de vísceras de res en estado de descomposición.

Después de la inspección y de confirmar que no eran miembros despedazados de un cadáver humano, solicitaron el apoyo de los servicios públicos para que un camión de recolección de basura llegara a la zona y recogiera los desperdicios para trasladarlos al relleno sanitario.