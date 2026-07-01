Bomberos controlan conato de incendio

En un automóvil ocurrió un conato de incendio que movilizó a elementos del Instituto de Bomberos del Estado hacia el barrio de San Antonio, en la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente se dio sobre la calle Álvaro Obregón, hasta donde arribó personal de la Estación de Bomberos a bordo de la unidad Comando-64, luego de recibir el reporte a través del sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron un vehículo Volkswagen Brasilia que presentaba un incendio incipiente en el compartimento del motor, al parecer originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

De acuerdo con el reporte, ciudadanos que se encontraban en la zona utilizaron extintores para contener las llamas antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, los “tragahumo” realizaron el corte de la corriente eléctrica de la batería, estabilizaron la unidad y verificaron con equipo especializado que no existieran puntos de calor que pudieran provocar una reactivación del fuego.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de portar un extintor en buen estado dentro de los vehículos y conocer su correcto funcionamiento, ya que una intervención oportuna puede evitar pérdidas mayores como en este siniestro.