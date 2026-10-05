Bomberos controlan corto en medidor de luz

La presencia de una falla eléctrica al interior de una vivienda generó la movilización de elementos de socorro, quienes acudieron para verificar un posible riesgo de incendio en el inmueble ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El reporte fue recibido por los servicios de emergencia, por lo que personal de la estación de Bomberos se trasladó hasta el domicilio a bordo de la unidad Comando 64 para hacer una inspección y determinar el origen del problema.

Anomalía detectada

Durante la revisión detectaron una anomalía en la línea principal de suministro eléctrico, en el medidor de luz. Con apoyo de un dispositivo especializado para medir la temperatura, localizaron un punto de sobrecalentamiento concentrado en una de las paredes de la vivienda.

Ante el riesgo de que la falla provocara un incendio o una descarga eléctrica, los “tragahumos” procedieron a retirar el medidor y separar los cables de la instalación, con lo que lograron interrumpir la energía y eliminar la condición de peligro.

Una vez controlada la situación realizaron una revisión preventiva del área para descartar otros puntos de calentamiento y verificar que no existiera riesgo inmediato para los habitantes.

Finalmente, recomendaron a los propietarios revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas, evitar conexiones improvisadas y solicitar la intervención de personal especializado ante cualquier señal de sobrecalentamiento, chispas o fallas en el suministro.

La atención oportuna permitió evitar que el desperfecto eléctrico evolucionara hacia un incidente de mayores proporciones.