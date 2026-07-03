Bomberos controlan fuga de combustible

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró sobre la autopista Ocozocoautla-Arriaga, luego de la volcadura de un tractocamión de doble remolque que transportaba aproximadamente 31 mil 500 litros de gasolina y que comenzó a presentar una fuga de combustible.

Detienen derrame

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 60+500, donde elementos del Instituto de Bomberos del Estado, adscritos a la Estación de Cintalapa de Figueroa, acudieron luego de recibir el reporte a través del número de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los “tragahumo” localizaron la pesada unidad volcada y detectaron una fuga activa de hidrocarburo, por lo que iniciaron maniobras especializadas para contener el derrame.

Mediante el uso de materiales de sellado lograron taponar el respiradero del autotanque y detener por completo la salida de gasolina.

Como parte del protocolo de seguridad, el personal aplicó polvo químico seco sobre la carpeta asfáltica para reducir el riesgo de incendio o explosión y desconectó los sistemas eléctricos del vehículo siniestrado.

Arduas labores

Las labores se prolongaron durante más de dos horas y contaron con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área y coordinaron la circulación mientras concluían las maniobras.

Gracias a la oportuna intervención de las corporaciones que tomaron conocimiento de la emergencia fue controlada sin que se reportaran incidentes adicionales.