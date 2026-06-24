Bomberos controlan incendio de pastizal

Personal del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (Ibech) logró controlar y extinguir un incendio de pastizal registrado durante la madrugada del martes en el municipio de Villaflores, luego de una intensa jornada de trabajo que se prolongó por más de cuatro horas.

La emergencia fue reportada a través del sistema 911, lo que movilizó a nueve elementos operativos de la Estación de Bomberos, perteneciente a la Comandancia Regional VI Frailesca.

Los rescatistas se trasladaron a bordo de la unidad Comando 65 hacia el tramo carretero Villaflores-colonia Cuauhtémoc, a la altura del desvío que conduce a la ranchería Miguel Hidalgo.

Al arribar al sitio, los “tragahumo” llevaron a cabo una evaluación de las condiciones del terreno y comenzaron las labores de combate al fuego mediante técnicas de ataque directo.

Las condiciones climáticas y la vegetación de la zona obligaron a los elementos a trabajar de manera coordinada para evitar que las llamas se extendieran hacia parcelas y áreas habitadas.

Tras varias horas de labores, el siniestro fue completamente sofocado y el área quedó asegurada, descartándose riesgos de reactivación. Posteriormente, las brigadas regresaron a su base alrededor de las 04:00 horas.

Las autoridades informaron que el operativo concluyó con saldo blanco, sin personas lesionadas ni afectaciones a viviendas cercanas, y reiteraron el llamado a la población para evitar prácticas que puedan provocar incendios en zonas rurales.