Bomberos controlan incendio de SUV

Un presunto cortocircuito en el motor fue la causa del incendio de un vehículo que presentó daños materiales de consideración y que movilizó a los cuerpos de auxilio, esto en el municipio de Tapachula.

Siniestro

Fue en la calle principal de la colonia Primero de Mayo, ubicada al sur de la ciudad, en donde una SUV Chevrolet Equinox empezó a sacar humo por la parte frontal.

Ante ello, el conductor detuvo la marcha e intentó apagar el fuego, mientras que los vecinos al darse cuenta del siniestro de inmediato lo notificaron al número de emergencias 9-1-1, por lo que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos.

Rápida respuesta

Estos acudieron minutos después, logrando sofocar las llamas que afectaron todo el motor de la unidad, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente las cuantiosas pérdidas materiales ya que se calcinó el motor por completo.

De los hechos tomaron conocimiento las autoridades viales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de determinar las causas del incendio.

Tanto el conductor de la SUV como los vecinos reconocieron la pronta intervención de los bomberos, que evitaron que el fuego se propagara por todo el vehículo.