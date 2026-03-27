Bomberos controlan una fuga en cilindro

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron una fuga de gas LP en una vivienda ubicada en la colonia Lagos de María Eugenia, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, evitando un posible incidente mayor.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue notificada alrededor de las 20:24 horas, por lo que la unidad de Rescate Carretero y Extinción de Incendios (Comando 64) se movilizó hacia la calle Cascadas de Agua Azul.

Falla en tanque

Al arribar al sitio, el personal operativo realizó una inspección y localizó el riesgo en la azotea del inmueble, donde se encontraba un cilindro de 20 kilogramos con una fuga activa.

Tras la valoración técnica, se determinó que la falla se originaba en el regulador del tanque, por lo que los “tragahumo” procedieron a desconectar el sistema de manera segura, logrando controlar la fuga y eliminar el riesgo de incendio o explosión.

Asimismo, los elementos brindaron recomendaciones a la propietaria del domicilio sobre el adecuado mantenimiento de las instalaciones de gas, a fin de prevenir futuros incidentes.