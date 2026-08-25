Bomberos liberan a conductor prensado

Después de quedar atrapada dentro de un camión con caja seca, una persona resultó lesionada y tuvo que ser rescatada con equipo especializado, esto tras un accidente ocurrido durante la madrugada del lunes sobre la autopista San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo.

El aparatoso percance se registró a la altura del kilómetro 38+700, donde se produjo una violenta colisión en la que también estuvo involucrado un tractocamión.

Como consecuencia del encontronazo, uno de los ocupantes quedó atrapado entre la estructura de la unidad, así que fue necesario solicitar la intervención de personal especializado para las labores de rescate.

Labores de rescate

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas acudieron al sitio y comenzaron los trabajos para liberar al hombre.

Para ello utilizaron herramientas hidráulicas conocidas como “quijadas de la vida”, con las que lograron cortar y separar partes de la carrocería hasta generar el espacio necesario para extraerlo.

Las maniobras se realizaron de manera coordinada con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes permanecieron atentos para brindar atención prehospitalaria al herido una vez que fuera liberado.

El reporte de la emergencia fue recibido mediante la línea estatal 911, lo que permitió movilizar a los cuerpos de auxilio hasta el punto donde ocurrió el percance.

Hasta el momento no se han precisado las condiciones de salud del afectado ni se han establecido oficialmente las causas que provocaron el choque.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las acciones necesarias en el lugar para atender la emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulaban por este tramo carretero.