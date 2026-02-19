Bomberos rescatan a cachorros de incendio

En medio de un incendio de pastizal que avanzaba con rapidez debido al pasto seco y las rachas de viento, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron el rescate de siete cachorros que se encontraban atrapados en la zona afectada, esto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los hechos ocurrieron mientras los rescatistas trabajaban para contener el frente del fuego y evitar que se extendiera hacia áreas habitadas.

Durante el combate al siniestro, los “tragahumo” detectaron movimiento entre la maleza incendiada y, al aproximarse, confirmaron que se trataba de una camada de perros que había quedado rodeada por las llamas.

Sin dudarlo, los elementos ingresaron al perímetro de riesgo y, en una maniobra rápida, lograron sacar a seis de los cachorros, quienes fueron trasladados a un punto seguro para su valoración.

Los animales presentaban signos de estrés y exposición al calor, por lo que recibieron atención inmediata.

Lamentablemente, uno de los cachorros no logró sobrevivir debido a la intensidad del fuego y la inhalación de humo. Las condiciones del incendio, avivado por el material seco y el viento, complicaron las labores y redujeron el margen de reacción.

Tras varias horas de trabajo el fuego fue controlado, evitando que alcanzara viviendas cercanas y provocara mayores daños. Los seis animales rescatados permanecen bajo resguardo y continúan recibiendo atención, en tanto se define su destino.

El hecho evidenció la oportuna intervención del personal de emergencia, cuya rápida actuación permitió salvar la vida de la mayoría de los perritos atrapados.