Bomberos sofocan llamas y rescatan a dos perros

Elementos del Instituto de Bomberos del Estado, a través de la estación del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, atendieron la madrugada del 25 de diciembre un incendio registrado en una casa-habitación ubicada en la calle Yaxchilán de la colonia Maya, al su de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, la unidad ECO-01 arribó al lugar con un tiempo de respuesta de seis minutos, iniciando de inmediato un ataque ofensivo contra el fuego, lo que permitió controlar y extinguir por completo el siniestro.

Esto evitó que las llamas se propagaran a viviendas aledañas y causaran mayores daños materiales.

Auxilio

Durante las maniobras de combate, los “tragahumo” lograron el rescate de dos perros que se encontraban en el interior del inmueble afectado; además dos personas fueron atendidas por la Cruz Roja Mexicana al presentar crisis nerviosa.

Los animales fueron puestos a salvo y posteriormente entregados a sus propietarios, quienes agradecieron la oportuna intervención del personal de emergencia.

El servicio estuvo a cargo del comandante Agustín Antonio García Zúñiga, quien coordinó las acciones de control, extinción y revisión de la vivienda para descartar riesgos posteriores.

El Instituto de Bomberos del Estado reiteró su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía, destacando que las labores de atención a emergencias se mantienen activas incluso durante fechas festivas.