Brigada de búsqueda localiza restos humanos

Derivado del calendario de búsqueda establecido desde inicios de este año, el día lunes 9 de noviembre la brigada de búsqueda en campo que está integrada por diferentes instituciones, localizó restos humanos y prendas de vestir al interior del rancho Los Manguitos, ubicado en el municipio de Teopisca.

Aseguran inmueble

Como parte de las diligencias llevadas a cabo, intervinieron los Servicios Periciales para resguardo de los indicios y determinar la causa del deceso; asimismo, se realizó el aseguramiento del inmueble para hacer las diligencias necesarias para facilitar el desarrollo de las investigaciones y evitar que la zona fuera alterada.

En la brigada participaron la Comisión Estatal de Búsqueda, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Guardia Estatal, Policía Municipal de Teopisca y los Servicios Periciales pertenecientes a la Fiscalía de Distrito Altos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con cero impunidad.

Hasta el cierre de la edición no habían proporcionado más detalles, por lo que se desconoce la identidad de la o las personas a las que corresponderían los restos localizados, ni acerca de las circunstancias en las que habría ocurrió su muerte.