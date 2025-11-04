Broma sobre embolsados moviliza a Policía Municipal

Una broma de mal gusto fue hecha por personas desconocidas que dejaron abandonadas varias bolsas negras de basura, atadas como si se tratara de personas y con el mensaje “muerto por sapo”, en el municipio de Tapachula.

Reporte

Fueron los vecinos de la 4.ª avenida Norte y callejón Belisario Domínguez, en el centro de la ciudad, quienes pidieron la intervención de las autoridades ante la aparición de las bolsas junto a los desechos.

Por ello, se presentaron elementos de la Policía Municipal, quienes al verificar establecieron que solamente se trataba de “una broma alusiva al Día de Muertos”.

Ante esta situación, los vecinos lamentaron que se presenten ese tipo de acciones porque en la ciudad ya han aparecido personas muertas embolsadas, generando temor entre la ciudadanía.

Consideraron que las autoridades deberían de realizar una investigación y aplicar sanciones a los responsables, pues mencionaron que se trata de “bromas de mal gusto”.

No solamente fueron las bolsas de basura amarradas para dar forma de cuerpos, sino también letreros alusivos a ejecuciones, en momentos en que se viven situaciones de violencia.