Brutal choque: dos muertos y una lesionada, el saldo

Un par de jóvenes perdió la vida y una mujer resultó lesionada, cuyo estado de salud se reportó como grave, al registrarse un fuerte accidente entre dos motocicletas en la zona baja del municipio de Huixtla, motivo por el cual las autoridades iniciaron las pesquisas.

El reporte indicó que el encontronazo ocurrió en una curva a la altura de la entrada hacia el cantón La Esperanza, cerca de la iglesia La Crucita. Uno de los involucrados sin vida y dos personas fueron trasladadas a un hospital donde murió otro y una mujer permanecía bajo cuidados médicos.

Los fallecidos fueron identificados como Fernando “N” y Alexis Mauricio “N”, mientras que la lesionada fue identificada con el nombre de Litzi Carolina “N”.

Invasión de carril

Se dijo que el impacto de las motocicletas fue de manera frontal por una invasión de carril contrario. Los vecinos de la zona al percatarse de los hechos dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Al llegar al sitio corroboraron que uno de los pasajeros ya no contaba con signos vitales, mientras que dos más estaban malheridos. Más tarde, solo uno de ellos se salvó.

Presuntamente ninguno de los motoristas portaba el casco de seguridad, esto provocó que sufrieran traumatismo craneoencefálico severo. Serán las autoridades quienes determinen la causa de los decesos al practicarles las autopsias de ley.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron el área, mientras los Servicios Periciales procedían al levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos y posteriormente del otro fallecido en el hospital.

Asimismo, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente para determinar las circunstancias del encontronazo de frente y deslindar responsabilidades de acuerdo a la ley.