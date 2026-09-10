Brutal encontronazo en la Costera; cuatro heridos

Cuatro personas lesionadas y tres vehículos con afectaciones materiales fueron el saldo preliminar de un accidente ocurrido sobre la vía federal Pijijiapan-Mapastepec.

Aparatoso percance

El percance se registró a la altura del kilómetro 160 en la carretera Costera, donde se vieron involucradas dos Toyota Tacoma, las cuales eran unidades transmigrantes, y un camión Ford Super Duty perteneciente a la empresa de traslado de valores Cometra.

A bordo del Cometra viajaban David “N”, de aproximadamente 40 años; Rubicel “N” (34) y José Guadalupe “N” (29). Los tres resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo. También quedó lesionado Héctor “N” (30), de nacionalidad guatemalteca, quien se desplazaba en una de las Toyota Tacoma.

Ante el reporte, cuerpos de emergencia se presentaron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios a los afectados. Después de ser valorados, los cuatro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Presunta invasión de carril

Elementos de Protección Civil, Guardia Estatal Preventiva, Guardia Nacional, a través de la División Caminos, y personal de Auxilio Vial participaron en las labores de atención y seguridad en el sitio.

La Guardia Nacional se constituyó como primer respondiente y se encargó de llevar a cabo las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

Las tres unidades involucradas presentaron daños materiales, mientras que las autoridades continuaron con las pesquisas para esclarecer el percance, el cual extraoficialmente se dijo que sucedió por una invasión de carril contrario.