Brutal encontronazo: se incendian moto y auto

Al impactarse un automóvil deportivo y una motocicleta, dos personas resultaron lesionadas y las unidades terminaron incendiándose en el tramo carretero entre Tuxtla Chico y Cacahoatán, dejando también daños materiales.

Fue a la altura del centro experimental Rosario Izapa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en donde ocurrió el percance, cuando al parecer el conductor del vehículo deportivo no midió su distancia y chocó en la parte trasera de la otra unidad.

Dos personas que iban en esta última resultaron lesionados. Uno de ellos fue identificado como Eduardo “N”, con domicilio en el ejido Guillén del municipio de Tuxtla Chico, mientras que del segundo no se proporcionó su identidad, quienes fueron trasladados de emergencia a un hospital de Tapachula.

Ante el fuerte impacto los dos vehículos empezaron a arder en llamas, considerándose pérdidas materiales por varias decenas de miles de pesos.

Personas al percatarse del percance dieron parte a las autoridades y a los servicios de emergencia, acudiendo elementos de Protección Civil (PC) y de Bomberos de Cacahoatán y Tuxtla Chico, para controlar el fuego y trasladar a los heridos al hospital.

No se estableció si el conductor del automóvil fue detenido, aunque las autoridades competentes iniciaron las investigaciones relacionadas con los hechos para el deslinde de las responsabilidades conforme a la ley.