Brutal golpiza a joven lo deja grave de salud

Durante la madrugada del lunes se registró una violenta agresión en el barrio San Francisco, la cual dejó a un joven severamente lesionado, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en la capital chiapaneca.

Agresión

El incidente se dio cerca de las 01:35 horas sobre la 1.ª Oriente y 10.ª Sur, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio y observar a un hombre tendido sobre la vía pública, visiblemente golpeado.

Al arribar al lugar, elementos de corporaciones policiacas municipales y estatales confirmaron que un joven de aproximadamente 25 años había sido brutalmente golpeado presuntamente por un grupo de sujetos.

Después de la agresión huyeron con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Convulsionó

La víctima presentó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, además de sufrir varios episodios convulsivos, situación que encendió la alerta entre socorristas y obligó a una atención médica inmediata en el sitio.

Minutos después, paramédicos del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech) acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Tras estabilizarlo y controlar la emergencia inicial, una ambulancia lo trasladó de urgencia a un hospital, donde quedó internado bajo observación médica especializada debido a la gravedad de su estado de salud.

Mientras tanto, elementos policiacos implementaron recorridos de búsqueda en calles aledañas con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Autoridades ministeriales ya investigan el móvil de la agresión, sin descartar que se haya tratado de un ataque directo o de una riña que escaló hasta dejar al joven al borde de una tragedia.