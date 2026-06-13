Brutal impacto de auto al perder el control

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Costera, en el tramo Tonalá-Arriaga, a la altura del monumento a Mariano Matamoros conocido como El Caballito, dejando como saldo un trabajador lesionado y considerables daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil sedán de color blanco, con placas de circulación DRR-547-R del estado de Chiapas, en el que viajaban tres personas procedentes de Tapachula con destino a Tuxtla Gutiérrez, tuvo un percance luego de que el conductor presuntamente perdiera el control.

Clima adverso

Las autoridades señalaron que una de las posibles causas del incidente fueron las condiciones climatológicas adversas, derivadas de las lluvias registradas en la región Costa.

Como consecuencia del brutal impacto, un trabajador de la empresa constructora encargada del mantenimiento de la cinta asfáltica fue arrollado por el vehículo mientras realizaba labores sobre la vía.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al hospital general Dr. Juan C. Corzo. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Conductor lesionado

El conductor del automóvil también acabó con lesiones de gravedad, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo —un hombre y una mujer— permanecieron en el lugar para proporcionar información a las autoridades sobre lo ocurrido.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), así como corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y tomar conocimiento de los hechos.