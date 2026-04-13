Busca comprar un auto, pero le hacen fraude

El monto que perdió una persona del sexo femenino al ser víctima de un fraude, fue de 230 mil pesos esto cuando buscaba comprar un vehículo a las afueras de banco Azteca en plaza Polifórum, en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 13:35 horas del domingo, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron al sitio mencionado.

Ahí, los oficiales se pusieron en contacto con una mujer que mencionó haber sido víctima de un fraude. Había realizado un depósito por transferencia por la cantidad de 200 mil pesos y posteriormente acudió a banco Azteca a llevar cabo el depósito por 30 mil pesos.

La víctima comentó que la convencieron ya que contaba con algunos documentos que le habían sido enviados a través de un correo electrónico y hasta la ruta en la que la unidad comprada viajaba para ser entregada finalmente en plaza Polifórum.

Sin embargo, la unidad nunca arribó y esto generó pánico en la persona al ver que había sido defraudada, así que pidió la intervención de las fuerzas del orden.

La fémina fue guiada hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer su querella correspondiente y poder iniciar las pesquisas para localizar a los responsables.