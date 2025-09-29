Cabaña se quema en la selva Lacandona

Daños materiales totales fueron el resultado del incendio que se registró en un complejo ecoturístico de la selva Lacandona, durante el fin de semana. Afortunadamente no se reportaron decesos o lesionados.

De acuerdo con la información obtenida, el siniestro ocurrió en el centro de cabañas y esparcimiento ecológico conocido como Tres Lagunas, ubicado en la zona lacandona del estado.

El fuego consumió por completo un inmueble construido con madera y techo vegetal, materiales que facilitaron la rápida propagación de las llamas.

Incendio

Trascendió que el siniestro fue aparentemente accidental. Los afectados señalaron que la estructura quedó reducida a cenizas, de manera posterior solicitaron ayuda a través de redes sociales y plataformas digitales, para reconstruirla o adquirir lo necesario para su rehabilitación.

Este incidente puso en evidencia la vulnerabilidad de los centros ecoturísticos de la región, donde la mayoría no cuenta con extintores ni brigadas de reacción inmediata.

Los equipos de Protección Civil (PC) dependen directamente del Ayuntamiento de Ocosingo y de una base ubicada en el crucero San Javier, lo que dificulta la atención oportuna en zonas apartadas.

Cabe señalar que, tratándose de espacios turísticos en medio de la selva, es fundamental que los administradores implementen medidas preventivas, cuenten con planes de emergencia y dispongan de herramientas básicas de respuesta.

La situación también abrió el debate sobre la responsabilidad compartida entre autoridades y prestadores de servicios turísticos para garantizar seguridad y protección, tanto a visitantes como al patrimo