Cabina de tráiler se incrusta en casa

La cabina de un tráiler se incrustó la mañana del martes en una vivienda en la carretera federal Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas, en la comunidad Tolbilja del municipio de Oxchuc, sin que se reportaran personas lesionadas.

Lugareños indicaron que el conductor perdió el control de la unidad debido a una falla en el sistema de frenos, lo que hizo que se estrellara en el domicilio.

El percance movilizó a los vecinos, quienes acudieron rápidamente a auxiliar a los habitantes de la casa.

Tanto el chofer como los propietarios resultaron ilesos, aunque sufrieron crisis nerviosa; sin embargo, por protocolo el personal de Protección Civil atendió a los afectados, corroborando que ninguno requiriera de traslado a un hospital.

No pudo frenar

Según reportes de pobladores, el tractocamión no pudo frenar por la avería y acabó colisionando en la fachada.

El juez de Paz y Conciliación Indígena se presentó para verificar los daños y exigir que el conductor se hiciera cargo de las afectaciones materiales, pues de no ser así procederían a retener la unidad como garantía o a su detención.

Hasta ayer al mediodía la unidad estaba bloqueando parcialmente la vía de comunicación, por lo cual instaron a los automovilistas a tomar precauciones y buscar rutas alternas.