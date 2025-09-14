Cables sueltos provocan accidente de motocicleta

El sábado se registró un incidente que pudo haber terminado en tragedia, luego de que un joven motociclista quedara atrapado entre varios cables sueltos que colgaban a baja altura sobre la calle 5 de Mayo, en el barrio de La Merced, localizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Incidente

De acuerdo con testigos, el conductor de la motocicleta circulaba de manera habitual cuando, sin percatarse del peligro, fue sorprendido por los cables que se extendían en plena vía pública.

El impacto lo derribó de forma violenta, provocándole lesiones de consideración en el cuello, brazos y rostro, lo que generó momentos de alarma entre los vecinos de la zona.

De inmediato, personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al afectado y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al herido a un hospital para su valoración y atención médica especializada.

Denuncia

Vecinos denunciaron que desde hace semanas se habían percatado de la presencia de los cables pendiendo en esa calle, aparentemente pertenecientes a servicios de telefonía o televisión por cable, sin que hasta ahora alguna empresa o autoridad tomara cartas en el asunto.

Reclamaron mayor vigilancia y atención a este tipo de riesgos urbanos que ponen en peligro a peatones y principalmente a conductores.