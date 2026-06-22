Cabo del Ejército se ahoga en el mar de Playa Linda

Tras varias horas de búsqueda, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron el cuerpo sin vida de una persona que había sido arrastrada por las olas del mar en la zona de Playa Linda, en el municipio de Tapachula, mientras que otro individuo logró salir y salvarse.

La tarde del sábado se envió la alerta sobre la desaparición de dos elementos del Ejército cuando acudieron a divertirse a la playa, pero el oleaje los jaló hacia el fondo del mar, siendo ubicado uno de ellos con vida.

El domingo lamentablemente localizaron el cadáver del segundo sujeto, mediante un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de la Semar, Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se dijo que el militar fallecido respondía al nombre de Francisco “N”, quien era originario de Guadalajara, Jalisco, y su grado era cabo; mientras que su compañero que logró salir a tiempo del mar, fue identificado con el nombre de Luis Manuel “N”.

En la zona se registra el fenómeno de mar de fondo y por este motivo las autoridades y organismos de emergencia han enviado exhortos a las personas que eviten ingresar al mar.

El cuerpo del cabo fue trasladado por personal de Servicios Periciales al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, iniciándose a la vez las pesquisas necesarias.

Se insistió a los visitantes a las playas que respeten los avisos que se encuentran colocados en las inmediaciones, con el fin de evitar situaciones como la anterior en donde una persona perdió la vida ahogada.