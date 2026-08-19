Cadáver flotaba en un río

El cuerpo sin vida de un joven fue encontrado al interior de un río en la zona alta del municipio de Tapachula, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones del caso.

Fueron habitantes del cantón El Horizonte quienes realizaron el macabro hallazgo a la altura de la comunidad La Guardianía, por lo que dieron parte a las autoridades que rápidamente acudieron al lugar para hacerse cargo de las pesquisas.

Varado entre piedras

Entre las piedras del afluente se encontró varado el cadáver que al ser revisado se estableció que no presentaba golpes o heridas hechas con algún arma, por lo que tras acordonar el área y levantar los indicios fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

La persona fallecida era del sexo masculino y fue identificada como Uziel “N” (22 años); se especuló que pudo haberse ahogado o quizá fue mordido por alguna serpiente, las cuales abundan en la zona.

Por este motivo fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio y serán las autoridades quienes determinen las causas del deceso y si hubo o no algún crimen.

Los familiares del joven llevaron a cabo la identificación del cadáver.