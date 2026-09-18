Cae a barranco de 50 metros de profundidad

Con lesiones graves fue como resultó un chofer de tráiler después de que la unidad que manejaba se salió de la carretera y terminó en el fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, sobre el tramo Tzimol-Socoltenango.

El accidente ocurrió a la altura de la conocida curva de La Tortuga, donde el conductor de un Kenworth de color rojo, que transportaba varias toneladas de cemento proveniente de Lagunas, Oaxaca, habría perdido el control al tomar una de las curvas del camino.

De acuerdo con las primeras versiones, una posible falla en el sistema de frenos habría impedido que el operador controlara la pesada unidad. Tras abandonar la cinta asfáltica, el tráiler se precipitó por el desnivel hasta quedar entre la vegetación.

Preliminarmente trascendió que el conductor habría saltado de la cabina durante el momento del accidente, acción que al parecer le permitió sobrevivir a la caída, aunque sufrió lesiones de gravedad.

Socorristas acudieron hasta el lugar para localizar y auxiliar al trailero. Luego de brindarle atención prehospitalaria, realizaron su traslado de emergencia a un hospital en donde quedó bajo atención médica.

Mientras se desarrollaban las labores, policías de Tránsito del Estado acudieron para tomar conocimiento del percance y hacer las diligencias necesarias.

La pesada unidad estaba en el fondo del barranco, por lo que se ordenaron las maniobras necesarias para retirarla y trasladarla al corralón. Será mediante las investigaciones y el peritaje como se determinarán las causas exactas del percance.