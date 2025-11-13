Cae a río desde puente y lo rescatan

Con lesiones leves fue rescatado un hombre que cayó al río Texcuyuapan, desde un puente en la colonia Huertos de Janeiro, al norponiente de Tapachula.

Vecinos de la zona escucharon llamados de auxilio, por lo que marcaron al 911, lo que movilizó a elementos de las corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia que acudieron al lugar, ubicaron a la persona y la sacaron del afluente.

Este quedó atrapado entre unas rocas por la corriente y de acuerdo con los paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas, solo presentaba algunos golpes que no ameritaron su traslado a un hospital.

Rescate

Se dijo que el hombre se encontraba sentado en la orilla del puente, pero en un descuido cayó hacia el interior del río, cuyas aguas lo arrastraron varios metros, pero pudo salir.

Cuando llegaron los policías y los servicios de emergencia realizaron maniobras para rescatarlo del lugar donde estaba y le brindaron atención, para luego ser entregado a sus familiares.