Cae adolescente a barranco al dar un mal paso

Un mal paso estuvo a punto de costarle la vida a un adolescente de 15 años de edad, quien la noche del lunes cayó a un barranco localizado en la colonia Evolución Política, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El incidente fue reportado alrededor de las 21:20 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre el menor que había desaparecido entre la maleza tras un resbalón.

Resbalón

De acuerdo con los primeros informes, el joven se encontraba en compañía de un amigo de 19 años, con quien presuntamente ingería bebidas alcohólicas a un costado de la pendiente.

En un descuido, el adolescente perdió el equilibrio y terminó cayendo hacia el fondo del barranco, situación que generó alarma entre los habitantes de la zona.

Vecinos intentaron auxiliarlo descendiendo con la ayuda de cuerdas improvisadas, pero la falta de equipo especializado ocasionó que el joven se deslizara aún más abajo, complicando su localización.

Rescate

Ante ello, se requirió el apoyo de elementos de seguridad pública y de Protección Civil, quienes desplegaron un operativo de rescate.

Tras casi dos horas de trabajos, un dron equipado con cámara térmica permitió ubicar al adolescente entre la maleza. Posteriormente, rescatistas pudieron descender de manera segura y sacarlo a la superficie.

El menor recibió atención prehospitalaria en el lugar, confirmándose que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Finalmente, quedó bajo resguardo de sus familiares que le llamaron fuertemente la atención por la imprudencia que casi termina en tragedia.