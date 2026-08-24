Cae al interior de un pozo y pierde la vida

Una persona del sexo masculino de 29 años de edad perdió la vida luego de caer de forma accidental al fondo de un pozo cuando intentaba realizar sus necesidades fisiológicas, esto en la 3.ª Oriente entre 1.ª y 2.ª Norte de la colonia Villa de San José, colindante con San José Terán, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con datos recabados, el hallazgo fue hecho cerca de las 13:20 horas del domingo, cuando una joven de nombre Carmelita “N” (27 años) junto con sus familiares salieron a buscar a Victorino “N” pues horas antes se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en el interior de una cantina, ubicada en la 2.ª Oriente entre 1.ª y 2.ª Norte, en la misma colonia.

Búsqueda

Los familiares se dividieron por avenidas y fue ahí que uno de ellos encontró el llavero de Victorino, muy cerca de un terreno en construcción. Observaron que en las inmediaciones había un profundo pozo.

Al acercarse a observar con detenimiento se percataron que Victorino yacía bocabajo en el fondo.

En cuestión de minutos se movilizó una cuadrilla de rescatistas y paramédicos de Protección Civil (PC) del estado. Con el apoyo de arneses, sogas y una tabla marina comenzaron a descender al pozo profundo.

Luego de casi una hora y media lograron llevar a la superficie los restos mortales del individuo.

Al lugar también se presentaron los elementos de la Dirección de los Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias.

Probable causa

Por otra parte, las fuerzas del orden mencionaron que probablemente Victorino habría ingresado al terreno baldío para hacer sus necesidades fisiológicas, no obstante, un mal paso lo llevó a precipitarse al pozo.

Al dar las 15:35 horas, el cadáver estaba por ingresar a la unidad forense; sin embargo, todos sus familiares se negaron ya que querían reclamar los restos y trasladarlos a San Juan Cancuc, de donde era originario, para brindarle los servicio funerarios y darle cristiana sepultura.

Ante esto, una carroza fúnebre ingresó al terreno de donde fue sacado.