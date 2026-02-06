Cae auto a dren pluvial de par vial

Incrustado en el dren pluvial del par vial ubicado al sur de Tapachula, quedó un vehículo cuando el conductor perdió el control y se salió de la vía de comunicación, siendo el segundo caso en menos de 48 horas.

Se trataba de un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco, el cual sufrió daños materiales de consideración, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fue a la altura de la plaza Galerías en donde ocurrió el percance cuando la persona que manejaba la unidad, que se desplazaba sobre la 7.ª avenida Sur, pretendió retornar hacia la 9.ª avenida Sur.

Ahí, perdió el control y acabó varado en el dren pluvial al caer la parte frontal del sedán, por lo que con el apoyo de una grúa fue rescatado y trasladado a un taller mecánico.

Apenas la noche del martes una camioneta pick up de color azul también quedó dentro del mismo dren, luego de que el conductor perdiera el control al salir de una gasolinera.

Las autoridades han recomendaron a los automovilistas que extremen sus precauciones al desplazarse por el par vial, ya que el exceso de velocidad es la causa de que salgan del camino y se registren constantemente este tipo de accidentes.