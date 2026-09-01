Cae camioneta al fondo de barranco

Debido a una mala maniobra, la conductora de una camioneta particular perdió el control del volante y terminó en el fondo de un barranco ubicado en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura de las instalaciones del colegio La Paz.

Transcurrían las 12:55 horas del lunes cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento del percance mediante un reporte realizado a los números de emergencias, así que de inmediato arribaron al carril de norte a sur sobre la vía mencionada.

Rescate

Al llegar tuvieron a la vista un vehículo desbarrancado entre la maleza, por lo cual solicitaron el apoyo de personal de ataque rápido; en minutos se movilizaron los cuerpos de auxilio.

Se informó que una camioneta particular de la marca KIA, con placas de circulación del estado de Chiapas, yacía en el fondo del barranco. Al descender, el personal logró rescatar a la persona del sexo femenino.

Los paramédicos de Protección Civil (PC) informaron que la mujer no presentaba lesiones graves, únicamente contusiones en las extremidades, sin que pusieran en riesgo su integridad física.

Mientras tanto, una grúa con ancla se encargó de retirar la unidad del fondo del barranco.

Dos horas más tarde, el vehículo fue remolcado y remitido al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la zona.