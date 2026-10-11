Cae de motocicleta y muere al golpearse la cabeza

La falta de equipo de protección fue la causa principal de la muerte de una mujer, la cual cayó de una motocicleta y se golpeó la cabeza, en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado sobre el libramiento Sur Poniente, a la entrada al bulevar Santa Fe, cuando al pasar un tope el conductor de la unidad perdió el control y su acompañante terminó tirada en el pavimento.

Traumatismo mortal

Se dijo que solamente llevaba puesto un sombrero, no el casco de seguridad, lo que provocó que sufriera traumatismo craneoencefálico severo y cuando fue revisada por paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, se dijo que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, por lo cual fue puesto a disposición de las autoridades que determinaría la responsabilidad que tuvo en el percance.

También acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas que acordonaron la zona, mientras que personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarían la necropsia de ley.

La fémina fue identificada como Ángela “N”, originaria de Guatemala, y quien manejaba la motocicleta como Luis Gerardo “N”, también del país vecino del sur.

Se indicó que habían salido de un concierto en el palenque de gallos de la Expo Feria Tapachula, cuando se dio el fatal incidente.

Por ello, fue iniciada una carpeta de investigación, mientras que las autoridades volvieron a hacer un llamado a los motociclistas y acompañantes a que utilicen equipo de seguridad para protegerse en caso de caídas o choques.