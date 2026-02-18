Cae de planta alta tras electrocutarse

Con lesiones graves fue como terminó una persona del sexo masculino, luego de tocar cables de alta tensión y desplomarse desde la planta alta de un domicilio, esto durante la mañana del martes al oriente del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que debido a un descuido al encontrarse laborando fue lo que derivó en el lamentable incidente.

Reporte

Trascendió que minutos después de las 10:00 horas, habitantes de una vivienda ubicada en el barrio La Candelaria habría solicitado el apoyo de paramédicos al número de emergencias 911, señalando que un sujeto acabó electrocutado y estaba tirado sobre la vialidad.

Asimismo, mencionaron que presentaba heridas considerables al caer desde una altura aproximada a los seis metros.

Por ello, elementos de Protección Civil se constituyeron a la 2.ª Norte entre 1.ª y 2.ª calle Oriente en donde confirmaron el reporte para después brindar la ayuda prehospitalaria a Jesús “N” (40 años), originario del barrio Miguel Ángel Luna, conocido como Albores Guillén.

Descarga eléctrica

Versiones extra oficiales dijeron que el afectado se encontraba en la azotea de la casa realizando labores, cuando de forma inesperada un objeto de metal que sostenía en las manos hizo contacto con el cableado de alta tensión y recibió la descarga eléctrica que le provocó la caída hacia la vía pública.

Los socorristas inmovilizaron al herido para después subirlo a la ambulancia que lo trasladó hacia el hospital IMSS-Bienestar, en donde le brindarían la atención necesaria por un posible traumatismo craneoencefálico y tratar las quemaduras corporales provocadas por la descarga eléctrica.