Cae de puente vehicular y PC lo rescata

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró luego de que una persona del sexo masculino cayera desde un puente vehicular ubicado en el barrio Nuevo, en la ciudad de Ocosingo.

Maniobras

De acuerdo con información recabada, la alerta fue emitida a través de una llamada al número de emergencias 911, lo que activó la respuesta inmediata de la Policía Municipal y de los paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para brindar auxilio.

En la parte baja del puente fue localizado el sujeto, quien presentaba golpes y posibles fracturas en diversas partes del cuerpo.

Por ello, los socorristas con apoyo de una tabla rígida y una escalera llevaron a cabo las maniobras de rescate para poder extraerlo del lugar y colocarlo en una zona segura.

Al hospital

Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para recibir atención médica especializada.

Según los primeros reportes, el individuo se encontraba en aparente estado etílico, por lo cual no pudo proporcionar sus datos generales al momento del rescate.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en que se produjo la caída y confirmar si se trató de un accidente o de un hecho intencional.