Cae de puente y sobrevive; terminó con una fractura

Una noche que transcurría con normalidad terminó en una movilización de emergencia luego de que una mujer cayera desde el puente Santa Catarina, en Villaflores, y terminara entre la vegetación que se encuentra debajo de la estructura.

El reporte fue recibido cuando ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones observaron que una persona del sexo femenino se había precipitado de la estructura, por lo cual solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio.

Quedó malherida

Los primeros respondientes se trasladaron hasta el sitio y emprendieron la búsqueda de la fémina hasta localizarla varios metros por debajo del puente. Se trataba de María Guadalupe “N” (31 años), vecina del fraccionamiento Nambiyuguá.

La mujer había sufrido una caída de aproximadamente nueve metros. De acuerdo con los primeros informes, la presencia de maleza en el punto donde terminó su descenso habría reducido parcialmente la fuerza del impacto.

A pesar de ello, María Guadalupe presentó una fractura en la pierna izquierda y diversos golpes en el cuerpo, así que fue necesario brindarle atención médica inmediata.

Ayuda de paramédicos

Los paramédicos realizaron las maniobras de auxilio y posteriormente la prepararon para su traslado. Debido a las lesiones que presentaba, fue llevada al hospital general Bicentenario de Villaflores.

Una vez ingresada al nosocomio, quedó bajo valoración del personal médico, mientras se esperaba conocer la evolución de su estado de salud.

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias que provocaron que la persona acabara cayendo desde el puente. Extraoficialmente se dijo que se había aventado por propia voluntad al pasar por un mal momento anímico; aunque otras versiones dijeron que fue accidental y se resbaló.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones necesarias para esclarecer cómo ocurrió exactamente el incidente.