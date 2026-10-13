Cae del segundo piso en escuela y se lesiona

Con diversas lesiones resultó un menor de edad tras sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros de altura, al interior del Centro Básico de Estudios “Teodomiro Palacios” que se encuentra al norte de la ciudad de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia que le brindaron los primeros auxilios.

Se trataba de un estudiante del nivel secundaria, de 14 años, el cual fue trasladado de urgencia a un hospital y su estado de salud fue reportado como delicado debido a las lesiones que presentaba.

Los hechos ocurrieron el lunes poco antes de que terminaran las actividades escolares, cuando el adolescente presuntamente se aventó del primer piso.

De inmediato, el personal de la institución educativa solicitó la presencia de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil y otros organismos acudieron para auxiliarlo.

Las autoridades educativas y de seguridad informaron que se investigan las causas por las cuales el menor de edad tomó la decisión de arrojarse desde el edificio escolar, para determinar si se trató de un intento de suicidio, de un accidente o si alguien más estuvo involucrado.

A las afueras de la institución se tuvo que desplegar un fuerte operativo para evitar incidentes ante la salida de los alumnos y la presencia de ambulancias, así como del personal de apoyo.