Cae desde 8 metros y fallece en hospital

Un joven de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida en un hospital luego de sufrir una caída desde 8 metros de altura, cuando realizaba sus labores en el barrio San Jacinto, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los datos recabados, el hecho fue registrado cerca de las 11:25 horas del lunes cuando la persona del sexo masculino, identificada como Moisés “N” y originaria del municipio de Ixtapa, estaba trabajando al interior de un negocio de cristales.

Sin embargo, por razones desconocidas, el individuo resbaló y se precipitó accidentalmente desde una gran altura, golpeándose brutalmente la cabeza.

Sus compañeros al ver el mal estado en el que había quedado, rápidamente lo subieron a un vehículo y lo trasladaron de urgencia a un sanatorio particular ubicado en la 5.ª Norte y 2.ª Oriente.

Al dar las 16:09 horas, Moisés perdió la vida derivado de un traumatismo craneoencefálico severo.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).