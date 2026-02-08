Cae desde tercera planta y acaba grave

Una persona del sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, resultó en estado crítico luego de caer desde la tercera planta de su vivienda en la colonia Bienestar Social, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El hecho movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia durante la mañana del sábado.

El reporte fue recibido alrededor de las 08:10 horas, cuando elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal se trasladaron a la avenida 20 de Noviembre, esquina con la calle 15 de Mayo, tras ser alertados sobre una persona malherida por una caída de altura.

Cayó al vacío

Al arribar al sitio, los uniformados encontraron a un hombre tendido en el suelo, con visibles lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información recabada, la víctima fue identificada como Enrique “N”, quien momentos antes se encontraba en la parte alta de su domicilio.

Presuntamente, al dar un mal paso perdió el equilibrio y cayó al vacío desde una altura aproximada de seis metros, impactándose violentamente contra el suelo.

Vecinos del lugar solicitaron apoyo inmediato a los números de emergencia, mientras intentaban auxiliar al individuo sin moverlo, ante el riesgo de que presentara fracturas y lesiones internas.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil del Estado arribaron al sitio para brindarle asistencia prehospitalaria, estabilizarlo y prepararlo para su traslado.

Tras ser valorado, el sujeto fue llevado de urgencia a un hospital de la capital chiapaneca para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de su estado de salud.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el informe correspondiente, sin que hasta el momento se reporten responsabilidades de terceros.