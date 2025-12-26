Cae desde vehículo en movimiento

Lesionado fue como terminó una persona del sexo masculino luego de sufrir una fuerte caída de un vehículo en movimiento, esto durante la mañana del jueves al noroeste del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que se debió a que no se agarró bien al momento de transitar como pasajero —se desconoce si viajaba en la góndola de una camioneta o en una motocicleta— y la falta de precaución.

Golpeado

Trascendió que minutos después del mediodía, usuarios de la vía Cintalapa-Triunfo de Madero reportaron a un individuo que estaba tirado sobre la carpeta asfáltica, bastante malherido y con sangrado abundante; además, otras personas estaban alrededor de él.

Los paramédicos arribaron al lugar de los hechos, entrevistándose con la esposa del lesionado.

Primeros informes señalaron que el hombre, identificado como Miguel “N” (33 años), no encontró transporte público para retornar a Cintalapa, así que un conductor particular decidió llevarlo de “aventón”, sin embargo, no se agarró bien y cayó al pavimento cuando ya estaban en camino.

Tras lo anterior, los socorristas inmovilizaron al sujeto que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, así como una hemorragia profusa que fue atendida con un vendaje compreso, mientras lo trasladaban en ambulancia al hospital IMSS-Bienestar.