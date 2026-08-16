Cae en malla electrificada en el patio de su vivienda

Una rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió atender y trasladar a un hospital a una persona del sexo masculino que cayó sobre una malla electrificada en el patio de su domicilio, en la colonia Santa María de la Ribera en Tapachula.

Francisco Iván “N” habría salido al patio, pero en un descuido tropezó y quedó recargado sobre la protección que tenía corriente eléctrica.

Por ello, de inmediato solicitaron auxilio acudiendo paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras estabilizarlo lo llevaron de emergencia al hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se dijo que el hombre sufrió diversas lesiones, aunque sus familiares temían por su salud debido a que padece de hipertensión, sin embargo, se le reportó como estable.

Elementos de las corporaciones policiacas también arribaron y tomaron conocimiento del hecho, aunque se dijo que se trató de un fortuito accidente.