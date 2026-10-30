Cae en mercado y se lesiona gravemente

Luego de sufrir una caída, un hombre de la tercera edad fue hospitalizado ya que esta le provocó una lesión de gravedad en la cabeza cuando caminaba por las inmediaciones del mercado público José Castillo Tielemans, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

La persona, identificada como Felipe “N”, de alrededor de 60 años de edad, cayó desde su propia altura durante la tarde del jueves sobre la calle Panamá, en el cruce con la avenida General Utrilla.

A consecuencia del impacto contra el suelo, presentó un fuerte golpe, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Hospitalizado

Tras recibir el reporte, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y coordinaron las acciones de apoyo con personal de Protección Civil, cuyos paramédicos valoraron al adulto mayor y le proporcionaron los primeros auxilios.

Durante la movilización, el individuo fue reconocido por un familiar, quien pudo confirmar su identidad ante las autoridades que atendieron el incidente.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los socorristas determinaron que requería atención médica especializada, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia al hospital de Las Culturas.

El hombre quedó bajo observación, mientras que las circunstancias en las que ocurrió la caída no fueron precisadas, aunque presuntamente fue debido a que resbaló.