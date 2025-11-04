Cae en un barranco y vive para contarlo

El chofer de un camión de volteo perdió el control del volante, derrapó y cayó a un barranco, cuando se desplazaba sobre la carretera Salto de Agua-Tila, en hechos ocurridos durante la tarde del lunes.

Datos obtenidos por este medio informativo precisaron que el conductor de la unidad de acarreo de material pétreo, sufrió el accidente a la altura de la localidad conocida como El Crucero, en la demarcación del municipio de Tila.

Falla en los frenos

Una posible falla mecánica en los frenos ocasionó que el vehículo quedara fuera de circulación luego de volcar aparatosamente, lo que provocó daños materiales de consideración, así como contusiones, lesiones y posibles fracturas en el volquetero.

Decenas de particulares se constituyeron al lugar, ayudaron en la labor de extracción y rescate del conductor, quien fue trasladado posteriormente de urgencia a un hospital para su atención médica especializada.

Policías municipales y paramédicos de Protección Civil también se presentaron a la zona con la finalidad de apoyar al afectado.

Los lugareños y testigos mencionaron que el chofer del pesado camión vivió para contarlo, después de haber caído a más de 50 metros de profundidad.