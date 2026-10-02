Cae fulminado por impacto de rayo

Derivado de las lluvias y actividad eléctrica registradas en la cabecera municipal, se reportó el impacto de un rayo en un árbol en el barrio Los Pinos, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde se encontraban dos personas.

De manera preliminar, lamentablemente uno de los afectados perdió la vida y otro resultó con lesiones, así que tuvo que ser trasladado de urgencia al centro de salud IMSS-Bienestar para recibir atención médica.

Protección Civil exhortó a la población de que durante las tormentas eléctricas eviten resguardarse debajo de árboles, postes o estructuras aisladas, además de procurar permanecer dentro de una vivienda o edificio.

Asimismo, no hay que bañarse, lavar trastes o ropa, ya que el agua y las tuberías pueden conducir electricidad. Si estás dentro de un vehículo, apaga el motor y permanece en el interior.