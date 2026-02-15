Cae mujer a los rápidos de un río

Una persona del sexo femenino, identificada como Fabina Méndez Álvaro, de aproximadamente 51 años de edad y originaria de la comunidad Nuevo Progreso, perteneciente al municipio de Tumbalá, fue reportada como desaparecida luego de caer a un río de fuerte corriente cuando intentaba cruzarlo.

Incidente

De acuerdo con información recabada por este medio, la fémina salió de su domicilio durante el transcurso del día; sin embargo, al no regresar, familiares comenzaron a buscarla en los alrededores.

Versiones preliminares indican que la mujer habría intentado atravesar un afluente crecido utilizando una estructura improvisada de bambú y madera, la cual habría cedido o provocado que resbalara.

Testigos señalaron que la corriente era intensa debido a las recientes lluvias en la región, lo que habría dificultado cualquier intento de auxilio inmediato.

Tras caer al agua, la fémina fue arrastrada río abajo y desde entonces se desconoce su paradero.

Intensifican búsqueda

Familiares y autoridades comunitarias dieron aviso al Ayuntamiento de Tumbalá, que instruyó la conformación de una brigada de búsqueda y rescate integrada por elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil (PC).

A las labores también se sumaron pobladores y voluntarios, quienes —hasta el cierre de la edición— recorrían las márgenes del río y puntos estratégicos con la esperanza de localizarla.

Las autoridades informaron que el operativo se mantiene activo y que se brinda acompañamiento directo a los familiares de la desaparecida. De igual forma, reiteraron su solidaridad con la comunidad de Nuevo Progreso, en tanto continúan las tareas de búsqueda en la zona.