Cae pick up a dren pluvial de par vial

Al dren pluvial del par vial de Tapachula cae al menos un vehículo por semana, sumando 12 en lo que va del año, ocurriendo el último caso la madrugada del sábado.

El conductor de una camioneta Toyota Hilux de color blanco, que se desplazaba sobre la 7.ª avenida Sur prolongación al pretender retornar a la altura de plaza Galerías, perdió el control y se precipitó al dren.

Ante el reporte acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención al conductor que resultó ileso, solamente con crisis nerviosa y no fue necesario su traslado a un hospital.

Tenía seguro

Asimismo, acudieron elementos de las corporaciones policiacas que acordonaron la zona para evitar otro percance, mientras que con una grúa sacaron la unidad accidentada para llevarla a un taller para su reparación, ya que contaba con seguro y este se encargaría de cubrir los daños.

Hasta el momento suman 12 vehículos que han caído este año al dren pluvial del par vial, dejando afectaciones materiales de alta consideración y varias personas lesionadas.

Por ello, las autoridades han insistido a los conductores que circulan por ahí a hacerlo con todas las medidas de precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos viales para prevenir este tipo de percances.