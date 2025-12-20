Caen de motoneta tras estrellarse

Una persona detenida, una joven trasladada al hospital y una motoneta al corralón, fueron el saldo de un accidente vial ocurrido durante la última hora de la noche del jueves al poniente del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que la falta de precaución y el aparente exceso de velocidad derivó en el percance.

Malheridos

Trascendió que minutos después de las 23:00 horas, vecinos del barrio El Mirador solicitaron el apoyo al número de emergencias 9-1-1 señalando que dos personas estaban tendidas sobre la carretera Internacional y una motoneta derribada, además de que otro motociclista había estado involucrado pero se retiró del lugar.

Cuando arribaron dos ambulancias de Protección Civil (PC), así como un vehículo de auxilio voluntario, increíblemente fueron rechazados por los afectados que al parecer transitaban en aparente estado de ebriedad, aunque necesitaban ayuda médica y traslado a un hospital.

Detenido

Después de lo anterior, el conductor de la motoneta de color verde fue llevado a los separos preventivos por alterar el orden.

La unidad fue transportada al corralón correspondiente; mientras tanto, minutos más tarde la joven que lo acompañaba comenzó a sentir malestares y fue entonces que accedió a ser trasladada al hospital, pero por sus propios medios mediante un taxi.