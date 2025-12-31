Caen en barranco; 12 lesionados, el saldo

Un aparatoso percance de tránsito sucedió en el tramo rural La Loma-Morelia, en la demarcación del municipio de Amatán, donde una camioneta de carga acabó en el fondo de un barranco, dejando como saldo al menos 12 personas lesionadas.

El percance involucró a una camioneta Nissan Estaquitas de color rojo, con placas de circulación CZ-4841-F, la cual —de acuerdo con los primeros reportes— se salió del camino y se precipitó a un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Las malas condiciones de la vía de comunicación y lo resbaloso del terreno habrían sido factores determinantes para que el chofer perdiera el control del volante.

Auxilio y rescate

Automovilistas y habitantes de la zona que se percataron del accidente dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal y de tres ambulancias de Protección Civil.

Los cuerpos de auxilio llevaron a cabo labores de rescate para atender a los pasajeros que viajaban en la unidad siniestrada.

Debido a la cantidad de personas lesionadas, se ordenó su traslado urgente al Hospital Básico Comunitario, donde médicos de guardia llevaron a cabo la valoración necesaria.

De acuerdo con el parte médico preliminar, ninguno de los heridos presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que se reportaron como estables. Los afectados son originarios del ejido Zapata y de las rancherías El Retiro y Morelia.

Horas más tarde, con el apoyo de lugareños de la región la camioneta fue rescatada del barranco, aunque presentó severos daños materiales en la carrocería.