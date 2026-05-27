Caen tres personas de segunda planta de casa en las Canoitas

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una grave, luego de caer de la segunda planta de una vivienda en el barrio Las Canoitas, en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho se registró alrededor de las 17:55 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la 7a. Poniente, entre 4a. y 5a. Sur.

Ahí, se informó que tres adultos mayores, dos masculinos y una mujer, se encontraban bajando unos muebles. No obstante, de manera sorpresiva se venció el barandal de protección y cayeron de una altura de casi tres metros.

Al precipitarse, de las tres personas, una fémina terminó con múltiples heridas en sus extremidades.

Al lugar de inmediato se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Mientras que los dos sujetos lesionados permanecieron en la escena sin ningún problema.