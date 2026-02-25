Caída de árbol provoca carambola en la Costera

Al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en una aparatosa carambola sobre el libramiento de Huixtla, en el tramo hacia Villa Comaltitlán, derivado de la caída de un árbol que obstruía la carretera cerca del acceso a Motozintla.

A pesar de lo fuerte del accidente entre las unidades —dos de carga y dos automóviles— los servicios de emergencia no reportaron personas lesionadas, aunque sí una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad para evitar otros percances.

Fuertes vientos

Se dijo que los fuertes vientos que azotaron la región de la costa la noche del lunes provocaron la caída de un árbol sobre el camino y los conductores no pudieron detenerse a tiempo, ya que por la oscuridad de la zona se les complicó la visibilidad.

Los afectados fueron un tráiler de la empresa de paquetería Castores, un camión torton de color rojo, un vehículo Volkswagen Jetta y un Honda City, ambos de color blancos, los cuales tenían considerables daños.

Por ello, acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas y los servicios de emergencia que atendieron a los ocupantes de las unidades, aunque solo sufrieron crisis nerviosa y no hubo necesidad de su traslado a un hospital.

Debido a esto, la circulación sobre la carretera fue suspendida por varias horas mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos y el árbol.

Con el poyo de grúas, los vehículos fueron retirados, iniciándose a la vez el proceso legal correspondiente, aunque se estableció que todo se originó por la caída del árbol.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas y conductores de camiones de carga y de pasaje, extremar precauciones al circular por la carretera Costera debido a que en los últimos días se han registrado fuertes vientos.