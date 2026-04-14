Caída mortal: sale del camino tras derrapar

Un trágico accidente se registró sobre el tramo carretero Valdivia-Mapastepec, donde una persona de la tercera edad falleció tras sufrir un incidente cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando Agustín “N” (72 años), con domicilio en la colonia Valdivia Nuevo Milenio, circulaba sobre dicha vía de comunicación. Presuntamente, perdió el control de la unidad por causas aún no esclarecidas, lo que provocó que derrapara y saliera de la cinta asfáltica.

Notifican al 9-1-1

Automovilistas que transitaban por la zona se dieron cuenta del percance y dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, lo que permitió la movilización de elementos de corporaciones policiacas y de auxilio.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales debido al violento golpe contra el pavimento al caer con su unidad, por lo cual fue necesaria la intervención de las autoridades competentes.

Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias necesarias y posteriormente realizó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Causas desconocidas

Hasta el momento, no se ha determinado si en el accidente estuvo involucrado otro vehículo o si se trató de un hecho derivado de una falla mecánica o exceso de velocidad.

Por ello, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del percance.

Cabe destacar que en este tramo carretero se han registrado diversos accidentes en meses recientes, muchos de ellos relacionados con motociclistas, algunos con consecuencias fatales, lo que ha encendido la alerta entre las autoridades.

Ante esta situación, reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y verificar de forma constante el estado mecánico de sus unidades, sobre todo al circular en carreteras.