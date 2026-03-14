Caja de tráiler se desprende y camión choca

Un fuerte accidente sucedió sobre la carretera que comunica a Ocozocoautla con Tuxtla Gutiérrez, luego de que la caja de un tráiler se desprendiera y terminara impactándose contra un camión que transportaba cerdos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el tramo comprendido entre el crucero de Llano San Juan y el desvío hacia Tzu Tzu, zona que también sirve como acceso hacia la autopista con dirección a Arriaga y al libramiento de la ciudad.

Percance

Según versiones preliminares, el tráiler descendía en dirección a la cabecera municipal cuando el chofer perdió el control de la pesada unidad, presuntamente debido a las condiciones resbalosas del pavimento ocasionadas por la lluvia.

Durante la maniobra, una de las cajas que transportaba el tráiler se desprendió y acabó impactándose contra el frente de un camión perteneciente a una empresa porcina que se dirigía hacia Tuxtla Gutiérrez.

Tras el fuerte choque, el camionero resultó lesionado. Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y más adelante trasladarlo de urgencia a un hospital.

El herido fue identificado como Julio “N” (47 años), quien en teoría presentaba posibles fracturas en las costillas y diversos golpes en el cuerpo, en consecuencia quedó bajo observación médica.

Afectaciones viales

El accidente provocó afectaciones a la circulación vehicular, ya que la lluvia mantenía el pavimento resbaloso y el espacio para el paso de los vehículos era reducido.

Ante el riesgo de nuevos percances, elementos de Protección Civil (PC) y de la Guardia Nacional (GN) implementaron un operativo para desviar el tránsito hacia rutas alternas.

Posteriormente, el ganado porcino fue trasladado a otra unidad de la misma empresa para evitar mayores pérdidas, mientras que horas más tarde arribaron grúas para retirar las unidades involucradas.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las causas.